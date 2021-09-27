Березуцкий остался доволен игрой ЦСКА в гостевом матче с «Нижним Новгородом»

Алексей Березуцкий прокомментировал по горячим следам выступление своих подопечных в поединке девятого тура Тинькофф РПЛ.

Матч между «Нижним Новгородом» и ЦСКА закрывал программу 9-го тура чемпионата России. В этой встрече победу со счётом 2:0 одержали «армейцы».

«Достаточно тяжёлая игра. Как и все в РПЛ. Доволен содержанием игры, особенно в первой части. В конце немного стали привозить себе моменты, чуть занервничали, что нам несвойственно», - приводит слова Алексея Березуцкого Sport24.

Набрав 15 очков, ЦСКА поднялся в таблице РПЛ на пятую позицию.