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Премьер-лига

ЦСКА уверенно победил в Нижнем Новгороде и взобрался на пятую строчку РПЛ

27 Сентября 2021 • 20:55 Комментировать (1)
Нижний Новгород
0:2
ЦСКА Москва
окончен

В последнем матче девятого тура РПЛ сошлись «Нижний Новгород» и ЦСКА.

Протокол игры

 
Нижний Новгород 0:2 ЦСКА Москва
    31' Зайнутдинов Бактиёр (0:1)
    63' Ахметов Ильзат (0:2)
Нигматуллин Артур Козлов Алексей Кечкеш Акош Масоэро Лукас Гоцук Кирилл   85' Ткачук Денис   29' Горбунов Игорь   79' (Косарев Кирилл (   79') Бумаль Майега Петрус   69' (Шарипов Альберт (   69') Калинский Николай Балай Беким   38'   46' (Сулейманов Тимур (   46') Эннин Ричи   69' (Берковский Илья (   69')
Запасные: Миладинович Иван Сапета Александр Анисимов Артур Могилевец Павел Синицын Андрей Юлдашев Иброхимхалил Пенчиков Даниил Галаджан Артём
Акинфеев Игорь Фернандес Марио Дивеев Игорь Бийол Яка Обляков Иван Яковлев Владислав   64' (Кучаев Константин (   64') Ахметов Ильзат   78' (Дзагоев Алан (   78') Мухин Максим Зайнутдинов Бактиёр Эджуке Чидера   83' (Набабкин Кирилл (   83') Чалов Фёдор
Запасные: Багринцев Эдуард Каптилович Дмитрий Боков Данила Бохинен Эмиль Бистрович Кристиян Тороп Владислав
27 сентября. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

В прошлом туре ЦСКА играл с соседом по турнирной таблице (со скрипом обыграл «Спартак»), и в девятом туре «армейцам» тоже противостоял друг по середине табели о рангах. Перед началом 9-го тура ЦСКА занимал седьмую строчку, а «Нижний Новгород» (что довольно неожиданно) – восьмую. Команда Александра Кержакова продолжает радовать неплохим футболом при минимальных возможностях.

И было бы больше зачётных баллов у «НН», но тульский «Арсенал» Божовича в прошлом туре проявил чудеса воли, вырвав победу на пятой добавленной минуте. ЦСКА приехал в Нижний Новгород без главного форварда – Антона Заболотного. На острие неожиданно появился молодой Яковлев, а под ним расположились Эджуке, Чалов и Ахметов с Дзагоевым. У Александра Кержакова во главе атаки трудились два опытных легионера – Эннин и Балай.

Начал очень резво ЦСКА. Первый же угловой в матче мог стать голевым: Яковлев пытался пробить головой с линии вратарской, но рухнул в борьбе с Калинским, а Чалов не смог поймать отскок. VAR ещё просматривал эпизод на возможный пенальти, однако арбитры не стали дарить ЦСКА столь ранний гол. Следующего шанса «армейцы» ждали до середины тайма. Чидера Эджуке взорвался на дриблинге, обыграл двоих, собрал на себя троих и выкатил под удар Чалову. Фёдор из хорошей позиции в створ не попал.

Не смог Эджуке тогда создать гол для партнёра, исправился через пару минут. Чидера немного неуклюже финтил на левом фланге, но всё-таки мяч сохранил. Защитники встретили его инертно, дали время осмотреться и вырезать подачу на ближнюю штангу, которую «рыбкой» (спиной!) замкнул Бактиер Зайнутдинов – 0:1. Опять же включился VAR, проверил эпизод на игру рукой и фол в атаке, вынеся вердикт в пользу ЦСКА. Мяч засчитан.

Преимущество «армейцев» укрепилось к часу игрового времени. Обязан был забивать второй гол Чидера Эджуке, добивавший мяч с линии вратарской площади. Это Нигматуллин смахнул на него мяч после прострела Яковлева, но Эджуке царским подарком не воспользовался. Зато Ильзат Ахметов свой эпизод решил на ура. Сам ворвался в штрафную и финтом поймал фол Масоэро, заработав пенальти, а затем лично реализовал 11-метровый удар.

Совсем спокойную концовку обязан был обеспечить Чидера Эджуке, но сегодня ему катастрофически не везло. Прострел Зайнутдинова нашёл нигерийца на левом углу штрафной площади. Никто там не держал Эджуке, который успел примериться и мощно пробить, однако Нигматуллин не позволил случиться разгрому. Но и без этого ЦСКА победил очень уверенно, в конце сентября третий раз подряд оказавшись сильнее соперника. Поднялась по турнирной таблице команда Алексея Березуцкого, взобравшись уже на пятую строчку.

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Dneprovskcity
27 Сентября 2021 в 21:05
Довольно будничная победа на классе, не смотря на явные проблемы с взаимопониманием у атакующий тройки. Нига после ухода Влашича превращается потихоньку в главного лидера. В кои то веки порадовал Обляков, много раз здорово на скорости смещался в центр со своей позиции, разгоняя атаки, аки Марсело лучших времен)
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