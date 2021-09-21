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Премьер-лига

Защитник ЦСКА Бруно Фукс вернётся на поле не раньше ноября

21 Сентября 2021 • 12:56 Комментировать
Нижний Новгород
...
ЦСКА Москва
27.09 19:00

Стали известны сроки возвращения защитника ЦСКА Бруно Фукса, который сейчас восстанавливается после травмы, передаёт «РБ Спорт». По данным источника, футболист сможет вернуться на поле не раньше ноября.

Ранее сообщалось, что возвращение Фукса планируется в сентябре, однако источник в клубе эту информацию опроверг. Отмечается, что сейчас футболист занимается по индивидуальной программе в зале.

Напомним, что Фукс стал игроком ЦСКА в прошлом году, перейдя из «Интернасьоналя» за восемь миллионов евро. За это время в составе московского клуба он сыграл всего один раз. В нынешнем сезоне он на поле не появлялся. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бруно Фукс
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