Эджуке – лучший в РПЛ по удачным обводкам

Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке удачно проявляет себя в текущем сезоне.

В поединке девятого тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» 23-летний нигерийский вингер был привычно активен и смело брал игру на себя, чем помог команде добыть победу 2:0. В финальном протоколе у Эджуке значится 4 удачных попытки дриблинга. Суммарно же в чемпионате России у футболиста «армейцев» 26 успешных обводок.

Как информирует портал статистики Opta, по этому показателю крайнему нападающему ЦСКА нет равных в РПЛ.

Добавим, что в игре с нижегородцами Эджуке травмировался и покинул поле на 83-й минуте.

В 8 играх Премьер-лиги нигериец забил два мяча и стал автором одного ассиста.