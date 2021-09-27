Алексей Березуцкий: «Кто выигрывает борьбу, тот в большинстве случаев в Премьер-лиге и побеждает»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги матча с «Нижним Новгородом» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Нет сейчас легких игр в Премьер-лиге. В каждом матче непонятно, кто победит, кто выиграет. Это в первую очередь, я думаю, зависит от самоотдачи. Кто выигрывает борьбу, тот в большинстве случаев в Премьер-лиге и побеждает.

- Если в прошлом туре практически не было моментов, но с реализацией все было в порядке, то сейчас наоборот. У того же Фёдора Чалова было 2-3 хороших момента, да и в целом ударов много нанесли. Что с реализацией?

- Это называется футбол. Моменты можно забивать, можно не забивать. Я в первую очередь оцениваю игру. Федя, на мой взгляд, сыграл очень хорошо и много борьбы выиграл. Играл правильно. Да, не получилось забить сегодня, получится завтра.

- В целом содержанием игры довольны?

- В большинстве своем да, за исключением последних пяти минут, когда сами начали обострять ситуацию у своих ворот, а так, в принципе, довольны.