«Суперпас и супергол»: Акинфеев оценил гол Зайнутдинова

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев оценил гол полузащитника Бактиёра Зайнутдинова во вчерашнем поединке девятого тура чемпионата России против «Нижнего Новогорода».
«Суперпас и супергол», - гласит сообщение вратаря в сторис инстаграм-аккаунта.
Напомним, что «армейцы» отпраздновали гостевую победу со счетом 2:0. После вчерашнего успеха столичный коллектив набрал 16 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Следующий матч ЦСКА сыграет на своем поле с «Краснодаром». Поединок состоится в субботу, 2 октября.