Александр Кержаков: «К сожалению, я думаю, что игра шла именно до гола»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвёл итоги матча с ЦСКА (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Видна разница в классе, была сегодня она, потому что в обращении с мячом, с индивидуальными техническими действиями футболисты соперника были чуть лучше. За счет этого они больше владели мячом. Не сказал бы, что в первом тайме они создали достаточное количество моментов.

Момент с пропущенным голом? К сожалению, я думаю, что игра шла именно до гола. Мы пропустили, и уже соперник хорошо выдерживал преимущество и реализовал его во втором тайме. Опять же говорим об индивидуальном уровне отдельных футболистов. Мы пока, к сожалению, такое исполнить не можем в официальных играх. Наверное, сказывается волнение, сказывается то, что в первый раз играем в Премьер-лиге, первый сезон. Болельщики пришли сегодня, уже чуть больше. Хочется еще больше.