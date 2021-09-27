Пономарёв: «Нижний Новгород» в РПЛ – это мальчики для битья»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался касательно победы «армейцев» над «Нижним Новгородом» в рамках девятого тура российской Премьер-лиги (0:2).

Пономарёв отметил игру ЦСКА, заявив, что москвичи «на классе» справились с откровенно слабым оппонентом. «Нижний Новгород» - это мальчики для битья, не на кого даже глаз положить. Я удивился, что «армейцы» сегодня так хорошо и грамотно провели матч», - приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Более того, Пономарёв подчеркнул, что если столичный клуб продолжит выступать на таком же уровне, то его ждут успехи, особенно в ближайшем поединке против «Краснодара». Напомним, что благодаря этой победе ЦСКА вернулся в еврокубковую зону в турнирной таблице первенства.