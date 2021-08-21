Шварц: «У «Урала» не так много было моментов, и это заслуженная победа»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвёл итоги матча с «Уралом» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Я счастлив победой. Вполне вероятно, что если бы мы забили второй гол, то игра бы успокоилась. У нас было достаточно много моментов, когда мы могли уйти в больший отрыв. Я считаю, что мы доминировали и играли с игровым и территориальным преимуществом. У «Урала» не так много было моментов, и это заслуженная победа. Нам где-то не хватало удачи, мы поражали штанги.

Сегодня команды играли в одних условиях, сегодня было жарко, но надо сказать, что хорошо, что выбрали подходящее время игры, мы играли вечером.