Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Уралом» и «бело-голубыми».

- «Ахмату» «Динамо» уступило не по игре, а только по счёту. Во втором тайме они полностью переиграли «Ахмат», но пропустили нелепые голы. «Динамо» играет очень хорошо, на старте чемпионата они мне очень нравятся. В предстоящем матче «Динамо» - фаворит, тут все достаточно однозначно.

Смена тренера у «Урала» может как-то встряхнуть команду, но «Динамо» очень хорошо выглядит по игре сейчас. Может, приход Шалимова как-то эмоционально встряхнет команду, как обычно это и бывает. Приходит новый тренер, первые игры очень важны. Тем более, «Динамо» - такой раздражитель. Что-то, может быть, у них поменяется в игре, но не думаю, что что-то кардинально поменяется так быстро. Эмоционально, да», - сказал Терёхин.