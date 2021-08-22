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Россия. Премьер-лига

Моро поделился мнением об игре «Динамо» с «Уралом»

22 Августа 2021 • 17:32 Комментировать
Урал
0:1
Динамо Москва
окончен
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Игрок средней линии московского «Динамо» Никола Моро поделился впечатлениями от игры своей команды против екатеринбургского «Урала» (1:0), состоявшейся вчера в рамках очередного игрового дня российского чемпионата.

Полузащитник отметил, что москвичи сыграли хорошо, хотя команде было не прочь забить более одного гола. Также хавбек заявил, что в клубе максимально настроены на дерби с «Локомотивом» в следующем туре:

«В следующем матче мы хотим обыграть «Локо» и уйти на перерыв с хорошим настроением», - приводит слова футболиста официальный сайт «динамовцев».

Матч «Динамо» и «Локомотива» запланирован на 27 августа и начнется в 19:00 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Урал Динамо Москва РПЛ Никола Моро
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