Моро поделился мнением об игре «Динамо» с «Уралом»

Игрок средней линии московского «Динамо» Никола Моро поделился впечатлениями от игры своей команды против екатеринбургского «Урала» (1:0), состоявшейся вчера в рамках очередного игрового дня российского чемпионата.

Полузащитник отметил, что москвичи сыграли хорошо, хотя команде было не прочь забить более одного гола. Также хавбек заявил, что в клубе максимально настроены на дерби с «Локомотивом» в следующем туре:

«В следующем матче мы хотим обыграть «Локо» и уйти на перерыв с хорошим настроением», - приводит слова футболиста официальный сайт «динамовцев».

Матч «Динамо» и «Локомотива» запланирован на 27 августа и начнется в 19:00 по столичному времени.