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Россия. Премьер-лига

«Урал» скрывает вспышку коронавируса в команде - источник

21 Августа 2021 • 11:21 Комментировать
Урал
...
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Сегодня, 21 августа, в 18:00 должен начаться матч между «Уралом» и московским «Динамо» в рамках российской Премьер-лиги. Согласно некоторым слухам, поединок мог быть под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса в составе хозяев поля.

Вчера эту информацию опроверг президент «Урала» Григорий Иванов. Но, телеграм-канал «Ложа прессы» ставит под сомнения данные высказывания, ссылаясь на инсайды от различных журналистов, подтверждающие наличие зараженных в екатеринбургском коллективе.

Также на случившееся пока никак не отреагировала РПЛ. Напомним, что вчера агент футболиста «Урала» Луки Гагнидзе констатировал положительный тест на Covid-19 у его клиента.

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21.08  18:00 Урал ... Динамо Москва 5.5 3.8 1.65
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