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Россия. Премьер-лига

Президент «Урала»: «Если не будет лимита, то играть в сборной будет некому»

18 Августа 2021 • 16:14 Комментировать (1)
Урал
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Динамо Москва
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался по поводу отмены лимита в чемпионате России.

Он заявил, что является сторонником лимита, так как в случае его отмены, некому будет играть за сборную России. Иванов добавил, что нужно доиграть этот сезон и тогда уже делать выводы.

Отвечая на вопрос о письме Сергея Прядкина по поводу реформ в российском футболе, президент «Урала» сказал, что ничего не получал, пишет «Спорт день за днём».

Напомним, что после четырёх стартовых туров РПЛ «Урал» находится на последнем месте в турнирной таблице, имея в своём активе одно очко. В следующем туре команда сыграет против московского «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов
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Комментарии (1)
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Nicholais
18 Августа 2021 в 16:26
Если так бояться конкуренции с легами - то может лучше и на поле не выходить?
П.С. Вот, казалось бы, РУКОВОДИТЕЛЬ клуба, который может оказывать влияние в том числе и на трансферную политику команды - кого пригласить и т.д. Прояви волю! Скажи, "преимущество россиянам и молодым ребятам!". Нет, он боится...
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