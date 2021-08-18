Президент «Урала»: «Если не будет лимита, то играть в сборной будет некому»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался по поводу отмены лимита в чемпионате России.

Он заявил, что является сторонником лимита, так как в случае его отмены, некому будет играть за сборную России. Иванов добавил, что нужно доиграть этот сезон и тогда уже делать выводы.

Отвечая на вопрос о письме Сергея Прядкина по поводу реформ в российском футболе, президент «Урала» сказал, что ничего не получал, пишет «Спорт день за днём».

Напомним, что после четырёх стартовых туров РПЛ «Урал» находится на последнем месте в турнирной таблице, имея в своём активе одно очко. В следующем туре команда сыграет против московского «Динамо».