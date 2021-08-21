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Россия. Премьер-лига

​Биквалфи получил две жёлтые карточки за две минуты, «Урал» остался в меньшинстве

21 Августа 2021 • 18:42 Комментировать
Урал
0:1
Динамо Москва
5.50 3.80 1.65
перерыв
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«Уралу» будет непросто отыграться в домашнем матче чемпионата России против «Динамо». Ещё по ходу первого тайма команда из Екатеринбурга осталась в численном меньшинстве. Полузащитник Эрик Бикфалви получил по жёлтой карточке за нарушения, совершённые им на 31-й и 32-й минутах поединка.

Счёт в матче «Урал» - «Динамо» открыл представитель московской команды Константин Тюкавин, который, как известно, был вызван в сборную России на сентябрьские матчи.

Следить за ходом поединка в Екатеринбурге можно на страницах портала LiveResult, где проходит подробная текстовая трансляция.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Эрик Бикфалви
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Идет 45 минута Урал 0:1 Динамо Москва 5.5 3.8 1.65
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