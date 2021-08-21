​Биквалфи получил две жёлтые карточки за две минуты, «Урал» остался в меньшинстве

«Уралу» будет непросто отыграться в домашнем матче чемпионата России против «Динамо». Ещё по ходу первого тайма команда из Екатеринбурга осталась в численном меньшинстве. Полузащитник Эрик Бикфалви получил по жёлтой карточке за нарушения, совершённые им на 31-й и 32-й минутах поединка.

Счёт в матче «Урал» - «Динамо» открыл представитель московской команды Константин Тюкавин, который, как известно, был вызван в сборную России на сентябрьские матчи.

Следить за ходом поединка в Екатеринбурге можно на страницах портала LiveResult, где проходит подробная текстовая трансляция.