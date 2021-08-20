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Россия. Премьер-лига

​Футболист «Урала» Гагнидзе действительно заболел коронавирусом – агент

20 Августа 2021 • 19:33 Комментировать
Урал
...
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Футболист «Урала» Лука Гагнидзе действительно болеет коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал агент Ираклий Лулуашвили, представляющий интересы 18-летнего полузащитника.

«У Луки действительно коронавирус, но сейчас он чувствует себя лучше. Через несколько дней он начнет тренироваться», - прокомментировал ситуацию агент.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов говорил, что в команде нет футболистов, заражённых COVID-19.

Ближайший матч «Урал» проведёт в субботу, 21 августа. Соперником команды будет столичное «Динамо». На текущий момент «шмели» занимают последнее место в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Лука Гагнидзе
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