На матч «Урал» - «Динамо» пустят не более 500 зрителей

Официальный сайт екатеринбургского «Урала» сообщил, что поединок против «Динамо» в рамках пятого тура российской Премьер-лиги смогут посетить не более 500 зрителей.

Ограничения обусловлены эпидемиологической ситуацией в Свердловской области, что и стало причиной такого решения Роспотребнадзора. Пресс-служба «Урала» передаёт, что руководство огорчено таким стартом сезона, когда поединки «Урала» проходят без должной поддержки трибун. «Берегите себя и своих близких» - так свое заявление подытожил клуб.

Отметим, что встреча пройдет в субботу, 21 августа, на стадионе «Центральный». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.