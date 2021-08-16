​Названа причина отсутствия Помазуна в матче со «Спартаком»

Голкипер Илья Помазун не оказался даже среди запасных игроков «Урала» в матче со «Спартаком», который проходил на выходных. Согласно информации sport24, Помазун не смог принять участие в игре из-за симптомов простуды. Пока неизвестно, сможет ли вратарь выступить в поединке РПЛ против «Динамо» 21 августа.

Напомним, что Илья Помазун проводит в «Урале» второй сезон на правах аренды. Контракт вратаря, которому 16 августа исполнилось 25 лет, принадлежит ЦСКА.

Добавим, что Илья Помазун провёл полный матч первого тура РПЛ против «Краснодара». После этого голкипер дважды оставался в запасе.