Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 138 Комментарии
Россия. Премьер-лига

Шварц: «Тюкавин не сбавит обороты после приглашения в сборную России»

19 Августа 2021 • 14:27 Комментировать
Урал
...
Динамо Москва
4.00 3.50 1.95
21.08 18:00
1000 рублей бесплатная ставка

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался по поводу нападающего клуба Константина Тюкавина. Напомним, что 19-летний футболист впервые был вызван в национальную команду.

Шварц заявил, что поздравил игрока с вызовом в сборную и добавил, что он это заслужил. Наставник отметил, что у него нет опасений по поводу того, что Тюкавин сбавит обороты, так как форвард усердно работает на тренировках и всегда пытается стать лучше.

Напомним, что Тюкавин является воспитанником «Динамо». Его контракт с клубом действует до июня 2024 года. В этом сезоне на его счету четыре матча в РПЛ, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сандро Шварц Константин Тюкавин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Августа
14:58 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» пошутил по поводу новой формы «Ювентуса» фото
14:27 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Тюкавин не сбавит обороты после приглашения в сборную России»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Динамо» высказался о возможном трансфере Евгеньева в ЦСКА
13:27 · Россия. Премьер-лига
Газизов отреагировал на аренду Урунова
13:15 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, за сколько «Уфа» может выкупить Урунова у «Спартака»
12:43 · Россия. ФНЛ
КДК оштрафовал «Знамя Труда» на миллион рублей и снял с клуба три очка
12:15 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил о возвращении Урунова в «Уфу» официально
12:12 · Россия. Премьер-лига
КДК оштрафовал Слуцкого, Виторию и Семака
11:50 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» нацелился на защитника сборной Колумбии
10:45 · Россия. Премьер-лига
Сотрудник РФС сыграл свадьбу в футболке Месси 4 фото
09:33 · Россия. Премьер-лига
Глушаков поздравил жену с возвращением в футбол
09:19 · Россия. Премьер-лига
Баскетболистка Вадеева назвала главную проблему футбола в России
09:11 · Россия. Премьер-лига
Де Вильена может продолжить карьеру в турецком топ-клубе
08:16 · Россия. Премьер-лига
Названа сумма возможного трансфера Жиго в «Торино»
08:07 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» предложил 12 млн евро за бразильского защитника, но получил отказ
Все новости
Рекомендуем
 