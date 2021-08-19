Шварц: «Тюкавин не сбавит обороты после приглашения в сборную России»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался по поводу нападающего клуба Константина Тюкавина. Напомним, что 19-летний футболист впервые был вызван в национальную команду.

Шварц заявил, что поздравил игрока с вызовом в сборную и добавил, что он это заслужил. Наставник отметил, что у него нет опасений по поводу того, что Тюкавин сбавит обороты, так как форвард усердно работает на тренировках и всегда пытается стать лучше.

Напомним, что Тюкавин является воспитанником «Динамо». Его контракт с клубом действует до июня 2024 года. В этом сезоне на его счету четыре матча в РПЛ, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.