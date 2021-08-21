​Шварц недоволен реализацией моментов

В гостевом матче против «Урала» «Динамо» создало много моментов, но победило лишь со счётом 1:0. После игры рулевой московской команды Сандро Шварц выразил недовольство реализацией моментов.

«Могли забивать гораздо больше. Удача была на стороне соперника, нужно отдать должное их вратарю. Реализация моментов – это тот компонент, который нам нужно улучшить», - рассказал Шварц на пресс-конференции.

Добавим, что на текущий момент именно «Динамо» располагается на первой позиции в таблице Премьер-лиги. В пяти прошедших играх команда Сандро Шварца раздобыла 12 очков.