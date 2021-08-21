«Динамо» вернулось на тропу побед, и это команда Шварца ещё пожалела «Урал»

«Урал» проводил первый домашний матч под руководством Игоря Шалимова.

«Динамо» в пятом туре гостило в Екатеринбурге. Это был уже четвёртый выезд команды Сандра Шварца в сезоне. До того «бело-голубые» обыграли в неродных стенах «Ростов» и «Уфу», но споткнулись в прошлом туре на «Ахмате», хоть и играли в Грозном неплохо, по оценкам экспертом. Походка первых туров заставила причислить динамовцев к борцам за тройку, однако более ясная картина будет по прошествии хотя бы трети дистанции.

Что касается «Урала», то он по итогам четырёх туров обосновался на последнем месте. Начало чемпионата у екатеринбуржцев не задалось ни в турнирном, ни в игровом плане. Юрий Матвеев, кажется, исчерпал себя в качестве главного тренера основной команды, и его сменил Игорь Шалимов. Больших задач «Урал» не имеет, ему главное просто сохранить прописку в Премьер-лиге без особой нервотрёпки.

За несколько часов перед отчётным матчем РПЛ официально опровергла информацию о нескольких случаях заражения коронавирусом в стане «шмелей». Лига заявила, что все 97 тестов оказались отрицательными. Но по странному стечению обстоятельств в воротах «Урала» с первых минут вышел не многоопытный Годзюр или среднеопытный Помазун, а 22-летний дебютант Ландаков. Он пропустил свой первый гол в РПЛ на 19-й минуте. Адамов вбросил аут, Мишкич по факту сделал головой скидку сопернику Захаряну, и тот вывел один на один Тюкавина, поразившего низом левый угол (0:1).

«Урал» вполне мог пропустить до перерыва гораздо больше, но в ряде эпизодов ему повезло. Ещё при нулевом счёте Тюкавин облизнул ногой штангу, воспользовавшись фланговой доставкой Захаряна, а на 21-й минуте Тюкавин второй раз угодил в стойку ворот – в перекладину с прострела Макарова. Кроме того, немного промахнулись дальними попытками Шиманьски и Захарян. По большому счёту, на поле было только «Динамо». За весь первый тайм «Урал» ноль раз пробил по воротам, заработал ноль угловые и сделал ноль точных подач в чужую штрафную. Зато хозяева сумели схлопотать необязательное удаление: в районе получаса игры Бикфалви дважды срубил Моро в центре поля и заранее отправился отдыхать с красной карточкой.

Во втором тайме картина, в общем-то, не изменилась. «Урал» сохранил бледность, и «Динамо» смотрелось значительно сильнее. Адамов спас хозяев, вынеся мяч с ленточки после удара Тюкавина, Макаров не попал в створ, Моро не переиграл Ландакова, а Фомин сделал третье попадание «бело-голубых» в каркас ворот, засандалив мяч в перекладину. На 73-й минуте мяч в верхнюю стойку после удара Ордеца скорректировал Ландаков.

Разобранный «Урал» так и не смог наказать соперника за расточительность. Для динамовцев это была не просто победа, а победа, выведшая их на первое место как минимум на сутки. Помогла «бело-голубым» в этом плане ничья «Зенита» в Уфе. Вечером в воскресенье шанс сместись «Динамо» с пьедестала получил «Рубин», который встретится с «Химками». «Сочи», если выиграет у «Крыльев Советов», опередит питерцев и динамовцев в субботу.

Кирилл Иванцов