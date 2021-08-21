В «Урале» прокомментировали выбор состава на фоне слухов

Ходили слухи о том, что ряд футболистов «Урала» заболели коронавирусом. Президент клуба Григорий Иванов опровергал эту информацию, хотя несколько игроков, фигурировавшие в слухах, оказались вне заявки на матч с «Динамо».

Пресс-служба «Урала» на страничке в «Твиттере» дала пояснение касательно выбора состава на субботний матч. Клуб сообщил, что некоторые футболисты пропускают поединок из-за полученных ранее повреждений.

Добавим, что после четырёх сыгранных туров Премьер-лиги именно «Урал» замыкает турнирную таблицу с одним зачётным баллом в активе и разностью мячей 1:7.