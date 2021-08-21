РПЛ выступила с заявлением о ситуации с коронавирусом в «Урале»

В РПЛ высказались относительно ситуации с коронавирусной инфекцией в екатеринбургском «Урале».

По сообщению лиги, футбольный клуб сегодня, 21 августа, предоставил список из 97 человек, сдавших отрицательный тест на Covid-19 в преддверии встречи против московского «Динамо». В этом списке указаны фамилии футболистов, тренеров, персонала и сотрудников стадиона. О случаях заражения информации от «Урала» не поступало.

Поединок между «Уралом» и «Динамо» состоится сегодня, 21 августа. Начало запланировано в 18:00 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.