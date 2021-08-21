Тюкавин: «Могли много моментов ещё забить, но не удалось»

Лучший футболист матча «Урал» - «Динамо» (0:1) Константин Тюкавин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Награда во благо всей команды. Мы хорошо отобрали мяч и забили хороший гол. Могли много моментов еще забить, но не удалось.

- Почему такая реализация была в этой игре?

- Какая такая?

- Создали огромное количество моментов, но до забитых мячей, кроме гола в вашем исполнении…

- Ну, не знаю, не залетало, может быть. Делали все правильно, но, может быть, в следующем матче забьем эти моменты.