​Президент «Урала» опровергает заражение игроков команды коронавирусом

Григорий Иванов, являющийся президентом «Урала», опроверг появившуюся информацию о заражении нескольких игроков команды коронавирусом.

«Это неправда. У нас в команде все футболисты здоровы и дай бог, чтобы так было и дальше», - высказался Иванов для sport24.

Ближайший матч чемпионата России «Урал» проведёт в субботу, 21 августа. В рамках пятого тура Премьер-лиги екатеринбургская команда примет московское «Динамо».

На текущий момент именно «Урал» замыкает турнирную таблицу чемпионата с одним очком и разностью мячей 1:7 после четырёх сыгранных туров.