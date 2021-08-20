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Россия. Премьер-лига

​Президент «Урала» опровергает заражение игроков команды коронавирусом

20 Августа 2021 • 17:45 Комментировать
Урал
...
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Григорий Иванов, являющийся президентом «Урала», опроверг появившуюся информацию о заражении нескольких игроков команды коронавирусом.

«Это неправда. У нас в команде все футболисты здоровы и дай бог, чтобы так было и дальше», - высказался Иванов для sport24.

Ближайший матч чемпионата России «Урал» проведёт в субботу, 21 августа. В рамках пятого тура Премьер-лиги екатеринбургская команда примет московское «Динамо».

На текущий момент именно «Урал» замыкает турнирную таблицу чемпионата с одним очком и разностью мячей 1:7 после четырёх сыгранных туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов
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