Слуцкий: «Все в команде будем сейчас бороться, кому эта победа была посвящена»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (4:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Когда команда первый тайм проигрывает 0:2, во втором выигрывает 4:2, вопрос логичный и банальный - что случилось в раздевалке в перерыве?

- На самом деле ничего такого не случилось. Все было очень спокойно, конструктивно. Я говорил о том, что мы несколько меняем игровую модель, потому что очень сложно двигать мяч на таком поле. Поэтому акцент был сделан на фланги, выпустили второго нападающего, поменяли игровую схему и пытались несколько упростить игру. Это был единственно возможный сценарий развития игры.

- Опишите сегодня работу на поле Ивана Игнатьева. Как он себя проявил?

- Он большой молодец. Да, он не забил, но очень много полезных действий. Вышел при счете 0:2. Как говорят в хоккее, у него сегодня «+4» по плюс/минус.

- Определяющий момент игры - красная карточка, пенальти или что-то другое?

- Я думаю, что да, конечно, когда красная карточка с пенальти, мы забиваем и играть еще почти целый тайм. У нас на одного игрока больше, и понятно, что мы получили эмоциональное и численное преимущество.

- Вы принимаете эту победу как подарок от команды на день рождения?

- У нас много у кого. Завтра у Олега Кузьмина день рождения, так что мы все будем сейчас бороться, кому эта победа была посвящена. Если говорить серьезно, то сейчас самое главное - одерживать победы и достойно закончить этот чемпионат. Уже празднования какие-то будут после.

- Следили, как соперники играли сегодня, «Локомотив» с «Динамо»?

- Нет-нет, абсолютно.