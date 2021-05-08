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Парфёнов: «Луценко вообще, в принципе, не планировался»

08 Мая 2021, 22:40,

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился впечатлениями от матча с «Рубином» (2:4) в эфире канала «Матч Премьер».

- Как на тренировке, знаете ли. Это я к тому, что Леонид Викторович много критикует судей. Но, наверное, сегодня он доволен, «Рубин» с победой! Но сценарий до удаления? Мы контролировали ситуацию в плане создания давления и вели 2:0. После удаления стало тяжело, большое давление и моменты, конечно, непростые в плане психологии.

- Панченко и Луценко вышли в конце концов на поле. Не поздно ли, как вам кажется?

- Луценко вообще, в принципе, не планировался, потому что он после «Спартака» ушел на 50-й минуте, у него есть проблемы. Но мы шли на риск, когда проигрываешь 2:3 - рискуешь и пытаешься сравнять счет. Навалом действовали наши нападающие, это риск.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Тула, Дмитрий Парфёнов, Евгений Луценко
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