Парфёнов: «Луценко вообще, в принципе, не планировался»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился впечатлениями от матча с «Рубином» (2:4) в эфире канала «Матч Премьер».

- Как на тренировке, знаете ли. Это я к тому, что Леонид Викторович много критикует судей. Но, наверное, сегодня он доволен, «Рубин» с победой! Но сценарий до удаления? Мы контролировали ситуацию в плане создания давления и вели 2:0. После удаления стало тяжело, большое давление и моменты, конечно, непростые в плане психологии.

- Панченко и Луценко вышли в конце концов на поле. Не поздно ли, как вам кажется?

- Луценко вообще, в принципе, не планировался, потому что он после «Спартака» ушел на 50-й минуте, у него есть проблемы. Но мы шли на риск, когда проигрываешь 2:3 - рискуешь и пытаешься сравнять счет. Навалом действовали наши нападающие, это риск.