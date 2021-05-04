​«Рубин» показал поздравительный коридор для Слуцкого

Во вторник наставнику «Рубина» Леониду Слуцкому исполнилось 50 лет. Пресс-служба казанского клуба опубликовала видео, показав устроенный тренеру поздравительный коридор на тренировке. По ходу преодоления коридора Слуцкий в достаточно жёсткой манере оттолкнул Солтмурада Бакаева. В комментарии к видео футболист написал: «Я жив».

За два тура до финиша сезона «Рубин» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В субботу, 8 мая, казанская команда проведёт гостевой поединок против тульского «Арсенала». В заключительном же туре «рубиновые» сыграют дома против «Ротора».