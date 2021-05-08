Сайто: «У нас есть шансы на выход в Лигу чемпионов»

Полузащитник «Рубина» Мицуки Сайто по-прежнему верит, что клубу по силам попасть в Лигу чемпионов.

«Команда сейчас играет отлично, у нас есть шансы попасть в еврокубки – в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Осталось всего две решающие встречи», - цитирует Сайто пресс-служба казанцев.

«Рубин» расположился на пятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставание от «Спартака», идущего вторым, составляет четыре зачетных балла. До конца чемпионата осталось два тура.

22-летний Сайто перешёл в «Рубин» в зимнее трансферное окно, но пока так и не дебютировал за казанский клуб.