​«Арсенал» попросил ЭСК разобрать работу Левникова

Руководство тульского «Арсенала» решило обратиться в ЭСК с просьбой разобрать работу арбитра Кирилла Левникова в субботнем матче «канониров» против «Рубина». Об этом сообщила пресс-служба «Арсенала».

Напомним, «Арсенал» вёл в счёте с разницей в два гола, но во втором тайме остался в меньшинстве и в итоге проиграл со счётом 2:4 на своём поле. После игры руководитель тульского клуба Гурам Аджоев заявил, что Левников «хорошо выполнил задачу, которая перед ним стояла».

Отметим, что «Арсенал» борется за сохранение прописки в Премьер-лиги России, а «Рубин» претендует на еврокубки.