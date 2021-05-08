Слуцкий: «Поле в хорошем состоянии, дренажная система пока выдерживает»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Как оцениваете погодные условия сегодня и поляну? Много борьбы ожидалось. Что мы сегодня увидим в этом плане?

- Целый день идет дождь, но поле на данный момент, что я видел по приезду команд, было приемлемым. Можно даже сказать, что в хорошем состоянии, поэтому дренажная система пока выдерживает. Посмотрим, что будет по ходу встречи.

- «Рубин» - лидер чемпионата на данный момент по количеству красных карточек. Как бы вы это объяснили? 8 удалений за сезон.

- Я сейчас не готов анализировать эти вещи и предпочел бы сконцентрироваться на сегодняшней игре и выразить надежду, что мы доиграем матч в полном составе