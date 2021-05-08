Парфёнов: «Вышли кто максимально готов и живой»

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08 Мая 2021, 16:48,
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Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».
- Перед каждым туром есть трудности у каждой команды. Я считаю, что сегодня оптимально вышли. Кто максимально готов и живой, потому что также есть потери. Но это часть чемпионата, концовка тяжелая, это неизбежно.
- Под вашим руководством команда в гостях не побеждает. В последнем туре ехать в «Уфу». Сегодня по матчу с «Рубином» можно сказать, что эта игра определяющая в сезоне?
- Определяющая, конечно. На выезд не надо ехать, мы дома.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Тула, Дмитрий Парфёнов