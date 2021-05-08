Парфёнов: «Вышли кто максимально готов и живой»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».

- Перед каждым туром есть трудности у каждой команды. Я считаю, что сегодня оптимально вышли. Кто максимально готов и живой, потому что также есть потери. Но это часть чемпионата, концовка тяжелая, это неизбежно.

- Под вашим руководством команда в гостях не побеждает. В последнем туре ехать в «Уфу». Сегодня по матчу с «Рубином» можно сказать, что эта игра определяющая в сезоне?

- Определяющая, конечно. На выезд не надо ехать, мы дома.