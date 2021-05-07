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Слуцкий – о матче с «Арсеналом»: «Как обычно все будет очень сложно»

07 Мая 2021, 20:47,

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 29 тура российской Премьер-лиги против тульского «Арсенала».

«Как обычно все будет очень сложно. Наверняка все решат определённые моменты, связанные с исполнительским мастерством», - цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Матч между «Арсеналом» и «Рубином» состоится завтра, 8 мая, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 16:30 по московскому времени.

После 28 туров казанский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России и продолжается бороться за попадание в еврокубки, тульский «Арсенал» же в свою очередь расположился лишь на тринадцатой строчке.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Арсенал Тула, Леонид Слуцкий
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