Слуцкий – о матче с «Арсеналом»: «Как обычно все будет очень сложно»

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 29 тура российской Премьер-лиги против тульского «Арсенала».

«Как обычно все будет очень сложно. Наверняка все решат определённые моменты, связанные с исполнительским мастерством», - цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Матч между «Арсеналом» и «Рубином» состоится завтра, 8 мая, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 16:30 по московскому времени.

После 28 туров казанский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России и продолжается бороться за попадание в еврокубки, тульский «Арсенал» же в свою очередь расположился лишь на тринадцатой строчке.