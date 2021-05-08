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«Рубин» продолжает борьбу за еврокубки, одержав волевую победу в Туле

08 Мая 2021, 18:28,

В российском чемпионате наступила пора самых решающих матчей. И если чемпион уже известен, то ряду команд ещё только предстоит решить свои задачи на сезон. Две из них – «Арсенал» и «Рубин» - столкнулись в предпоследнем матче сезона лицом к лицу. Туляки к 29-му туру ещё не обезопасились от прямого вылета в ФНЛ, а подопечные Леонида Слуцкого ещё вполне могут претендовать на еврокубки.

Протокол игры  
Арсенал Тула 2:4 Рубин
(1:0) Хлусевич Даниил 25'    
(2:0) Джорджевич Лука 32'    
    53' Деспотович Джордже (2:1)
    60' Макаров Денис (2:2)
    66' Старфельт Карл (2:3)
    89' Костюков Михаил (2:4)
Шамов Егор Григалава Гиа   90' Беляев Максим Бурлак Тарас   61' (Сокол Артём (   61') Хлусевич Даниил   81' Коновалов Игорь   87' (Луценко Евгений (   87') Чаушич Горан   77' (Пантелеев Владислав (   77') Бауэр Роберт Ткачёв Сергей   28'   52' Джорджевич Лука   62' Кангва Эванс   77' (Панченко Кирилл (   77')
Запасные: Комбаров Кирилл Горбатенко Игорь Громыко Валерий Ковалёв Юрий Кангва Кингс Нигматуллин Артур Левашов Михаил
Дюпин Юрий Зотов Георгий   79' Бегич Сильвие Старфельт Карл Зуев Александр   64' Йевтич Дарко Абильдгор Оливер Мусаев Леон   41' (Игнатьев Иван (   41') Макаров Денис   90' (Уремович Филип (   90') Деспотович Джордже Бакаев Солтмурад   54'   74' (Костюков Михаил (   74')
Запасные: Янович Никита Шатов Олег Медведев Никита Грицаенко Алексей Меркулов Михаил Пухаев Мишель Суриков Степан
08 мая. Стадион "Арсенал (Тула)".

Тула встретила футболистов «Арсенала» и «Рубина» холодом и проливным дождём, так что казалось - поле стадиона не справляется. Мяч периодически притормаживал в мокром газоне, а во вратарских площадках даже просматривались небольшие лужицы. Впрочем, привыкать к футбольному полю командам приходилось недолго, футбольная фортуна приготовила первые интересные события практически сразу. Уже на 8-й минуте арбитр Кирилл Левников назначил пенальти в ворота «Арсенала», но после вмешательства ВАР сбегал и убедился, что Мусаев упал сам на мокром газоне.

«Арсенал» после такой встряски и неожиданного спасения смог взять игру под свой контроль. Погодная ситуация ничуть не улучшалась, но было очевидно, что настрой туляков оказался сильнее. И пусть опасных моментов было не так много, но игровое преимущество «Арсенала» чувствовалось и привело к закономерному итогу. Атаку вторым темпом после штрафного отличным навесом с левого фланга завершил Сергей Ткачёв, а дальнюю штангу, отклеившись от защитников, замкнул Даниил Хлусевич.

Тульская команда и не думала сбавлять обороты, подопечные Парфёнова продолжили идти вперёд, довольно быстро преимущество увеличив. И вновь великолепно сыграл Хлусевич, в рискованном подкате сыграв в отборе, а затем навесив к линии вратарской, где Лука Джоржевич удачно подстроился под мяч, головой переправив его в створ. И ещё до перерыва Леонид Слуцкий выпустил на поле Ивана Игнатьева, усадив на лавочку Леона Мусаева. Искромётный первый тайм в исполнении «Арсенала» заставил наставника «Рубина» иметь непростой разговор с командой в перерыве.

И поначалу казалось, что особых перемен в игре казанского коллектива не произошло, но в дело вмешался ВАР. Когда показалось, что момент в штрафной площади «Арсенала» уже заигран, Кирилл Левников получил приглашение к телевизору. По итогам просмотра главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку Сергею Ткачёву, назначив в ворота туляков пенальти. Деспотович уверенно реализовал одиннадцатиметровый, а оставшемуся в меньшинстве «Арсеналу» предстояло попытаться не развалиться под возросшим натиском гостевой команды.

Перестроиться игроки «Арсенала» толком не успели, почувствовавшие вкус успеха казанцы довольно быстро счёт сравняли. По неприятному стечению обстоятельств туляки и вовсе оказались вдевятером после повреждения Бурлака, в итоге Бакаев отправил в штрафную площадь соперника Никиту Макарова, который хладнокровным ударом мимо голкипера от штанги отправил мяч в сетку. «Арсенал» попытался прийти в себя и пошёл вперёд, но набравший ход «Рубин» уже не планировал игру отдавать.

В середине второго тайма игроки «Рубина» уже смогли выйти вперёд, когда Карл Старфельт замкнул подачу с углового от Йевтича. Чувствовалось, что вернуться в игру «Арсеналу» будет непросто, так оно и случилось. Подопечные Парфёнова продолжали робкие попытки вернуть остроту у ворот «Рубина», но в итоге лишь нарывались на опасные контратаки, одну из которых отличным обводящим ударом завершил Михаил Костюков. «Рубин» под проливным дождём одержал сложную волевую победу, продолжая борьбу за еврокубки. У «Арсенала» вся борьба тоже ещё впереди, уже в 30-м туре в гостевом матче с "Уфой". Будет жарко.

Андрей СЕРГЕЕВ

Евро-Футбол.Ру Clause89
Теги: Рубин, Арсенал Тула, РПЛ, Российская Премьер-Лига
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Комментарии (6)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
2
zurukukkk
08 Мая 2021, 20:03

о как! леня жжот!:)

4
jUMPER
08 Мая 2021, 18:51

кильманда барысым тык...))) татары возмутители спокойствия...навели шороху...)))

3
ингерман
08 Мая 2021, 19:09

ай самаварны сегеб алдылар.. эйнананэй казанския! )))

3
ингерман
08 Мая 2021, 18:43

сез булдыразыз! ))) эйнананэй, татарские цЫганы.. )))
обращайтесь к дедушке хучь на татарском.. отвечу по-нашему по-деревенски, как ни один словарь не переведет.. )))

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0
kalibr
08 Мая 2021, 18:41

Думаю, что на этом всё... Впервые за почти 20 лет вне Европы.

3
Dimauskas
08 Мая 2021, 18:33

жину Казаныш!Лёня космос!

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