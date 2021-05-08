«Рубин» продолжает борьбу за еврокубки, одержав волевую победу в Туле

В российском чемпионате наступила пора самых решающих матчей. И если чемпион уже известен, то ряду команд ещё только предстоит решить свои задачи на сезон. Две из них – «Арсенал» и «Рубин» - столкнулись в предпоследнем матче сезона лицом к лицу. Туляки к 29-му туру ещё не обезопасились от прямого вылета в ФНЛ, а подопечные Леонида Слуцкого ещё вполне могут претендовать на еврокубки.

Тула встретила футболистов «Арсенала» и «Рубина» холодом и проливным дождём, так что казалось - поле стадиона не справляется. Мяч периодически притормаживал в мокром газоне, а во вратарских площадках даже просматривались небольшие лужицы. Впрочем, привыкать к футбольному полю командам приходилось недолго, футбольная фортуна приготовила первые интересные события практически сразу. Уже на 8-й минуте арбитр Кирилл Левников назначил пенальти в ворота «Арсенала», но после вмешательства ВАР сбегал и убедился, что Мусаев упал сам на мокром газоне.

«Арсенал» после такой встряски и неожиданного спасения смог взять игру под свой контроль. Погодная ситуация ничуть не улучшалась, но было очевидно, что настрой туляков оказался сильнее. И пусть опасных моментов было не так много, но игровое преимущество «Арсенала» чувствовалось и привело к закономерному итогу. Атаку вторым темпом после штрафного отличным навесом с левого фланга завершил Сергей Ткачёв, а дальнюю штангу, отклеившись от защитников, замкнул Даниил Хлусевич.

Тульская команда и не думала сбавлять обороты, подопечные Парфёнова продолжили идти вперёд, довольно быстро преимущество увеличив. И вновь великолепно сыграл Хлусевич, в рискованном подкате сыграв в отборе, а затем навесив к линии вратарской, где Лука Джоржевич удачно подстроился под мяч, головой переправив его в створ. И ещё до перерыва Леонид Слуцкий выпустил на поле Ивана Игнатьева, усадив на лавочку Леона Мусаева. Искромётный первый тайм в исполнении «Арсенала» заставил наставника «Рубина» иметь непростой разговор с командой в перерыве.

И поначалу казалось, что особых перемен в игре казанского коллектива не произошло, но в дело вмешался ВАР. Когда показалось, что момент в штрафной площади «Арсенала» уже заигран, Кирилл Левников получил приглашение к телевизору. По итогам просмотра главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку Сергею Ткачёву, назначив в ворота туляков пенальти. Деспотович уверенно реализовал одиннадцатиметровый, а оставшемуся в меньшинстве «Арсеналу» предстояло попытаться не развалиться под возросшим натиском гостевой команды.

Перестроиться игроки «Арсенала» толком не успели, почувствовавшие вкус успеха казанцы довольно быстро счёт сравняли. По неприятному стечению обстоятельств туляки и вовсе оказались вдевятером после повреждения Бурлака, в итоге Бакаев отправил в штрафную площадь соперника Никиту Макарова, который хладнокровным ударом мимо голкипера от штанги отправил мяч в сетку. «Арсенал» попытался прийти в себя и пошёл вперёд, но набравший ход «Рубин» уже не планировал игру отдавать.

В середине второго тайма игроки «Рубина» уже смогли выйти вперёд, когда Карл Старфельт замкнул подачу с углового от Йевтича. Чувствовалось, что вернуться в игру «Арсеналу» будет непросто, так оно и случилось. Подопечные Парфёнова продолжали робкие попытки вернуть остроту у ворот «Рубина», но в итоге лишь нарывались на опасные контратаки, одну из которых отличным обводящим ударом завершил Михаил Костюков. «Рубин» под проливным дождём одержал сложную волевую победу, продолжая борьбу за еврокубки. У «Арсенала» вся борьба тоже ещё впереди, уже в 30-м туре в гостевом матче с "Уфой". Будет жарко.

Андрей СЕРГЕЕВ