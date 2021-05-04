«Арсенал» изолировал Ломовицкого с симптомами ОРВИ

Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий, права на которого принадлежат «Спартаку», был изолирован от команды из-за симптомов ОРВИ. Об этом сообщается на официальном сайте «канониров».

«Экспресс-анализ на антитела к коронавирусной инфекции дал положительный результат, при этом ПЦР-мазок был отрицательным. Учитывая неспокойную ситуацию, связанную с распространением COVID-19, мы изолировали Александра», - говорится в сообщении тульского клуба.

Отмечается, что Ломовицкий чувствует себя хорошо. В ближайшее время футболиста ждёт дополнительное тестирование.

В ближайшую субботу борющийся за сохранение прописки в Премьер-лиге «Арсенал» сыграет на своём поле против «Рубина».