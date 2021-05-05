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05 Мая 2021, 19:15,
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия восстановился от травмы, которую он получил в матче с «Уралом» (1:0).
Как сообщает «БИЗНЕС Online», грузинский футболист имеет шансы появиться на поле в игре с тульским «Арсеналом».
«Рубин» сыграет с «Арсеналом» в субботу, 8 мая, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 16:30 по московскому времени.
20-летний Кварацхелия сыграл 23 матча за казанский клуб в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач. Контракт Хвичи с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рубин, Хвича Кварацхелия