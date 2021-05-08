​Аджоев: «Судья выполнил задачу»

Руководитель «Арсенала» из Тулы Гурам Аджоев пожаловался на судейство после поражения команды от «Рубина». Напомним, «канониры» вели со счётом 2:0, но в итоге уступили в родных стенах с результатом 2:4. Туляки стались в меньшинстве ещё в тот момент, когда они лидировали.

«Настрой на определенную задачу у рефери сегодня присутствовал с первых минут. Он её в итоге и выполнил. Это нужно сказать прямо», - высказался Аджоев для sport24.

Комментируя решения рефери, Аджоев отметил их непоследовательность. По мнению руководителя тульского клуба, последовательность арбитр соблюдал лишь в решении своей некой задачи на игру.

Главным арбитром матча между «Арсеналом» и «Рубином» был Кирилл Левников.