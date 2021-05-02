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Деспотович считает, что у «Рубина» есть шансы на попадание в Лигу чемпионов

02 Мая 2021, 20:35,

Форвард «Рубина» Джордже Деспотович считает, что у казанского клуба есть шансы на попадание в Лигу чемпионов.

«Если выиграем две игры, кто знает, может быть и есть шанс на что-то большее – на квалификацию Лиги чемпионов», - цитирует Деспотовича пресс-служба «Рубина».

После двадцати восьми туров «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от «Локомотива», идущего вторым, на три зачетных баллов.

Сербский нападающий сыграл двадцать четыре матча за «Рубин» во всех турнирах нынешнего сезона, забил двенадцать голов и отдал четыре голевые передачи.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Джордже Деспотович
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