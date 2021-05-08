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Парфёнов раскритиковал работу арбитра в матче с «Рубином»

08 Мая 2021, 23:19,

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Рубином» (2:4).

- Наверное, кто-то сейчас подумает, что мы ищем оправдания, но есть объяснение, объективные вещи, которые реально повлияли сегодня на результат. Команда правильно играла, правильно действовала, правильно голы забила, еще имела возможность. В один момент всё перевернулось каким-то непонятным решением… Нет, для меня понятным! Потому что с первой минуты видно было. Но опять, я играл в футбол и знаю, о чем я говорю. Не мой стиль оправдываться, поэтому что прокомментировать надо, я прокомментировал.

«Рубин» получил преимущество в одного футболиста, плюс  забил сразу мяч. Конечно, соперник сразу захотел сравнять счет, повести игру. Если посмотреть, там было нарушение на Беляеве. У нас так футболиста с  ЦСКА  выгнали на Кубок. И мы важный матч играли вдесятером. Один в один эпизод с Луценко. Можно одно говорить, можно второе, но мне кажется, что все моменты видны, как на ладони.

Мы готовились играть в равных составах, но не с такими чудесами. Пока справлялись в равных составах, была возможность довести матч до победы, а потом стало тяжело.

У нас весь чемпионат так происходит. Больше психологом даже работаешь, чем в каких-то моментах. Это часть нашей профессии, такой промежуток у команды, очень тяжелый, непростой, нам надо с ним справляться.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Тула, Дмитрий Парфёнов
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