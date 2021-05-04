​«Рубин» подарил Слуцкому миллион рублей на развитие школы

Футболисты и персонал «Рубина» подарили главному тренеру команды Леониду Слуцкому сертификат на один миллион рублей. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, деньги пойдут на развитие детской футбольной школы имени Леонида Слуцкого.

Как известно, 4 мая Леониду Слуцкому исполнилось 50 лет. Тренер работает с «Рубином» уже полтора года.

Перед тренировкой футболисты и персонал ФК «Рубин» вручили имениннику сертификат на развитие детской футбольной школы имени Леонида Слуцкого



Общее фото прилагается pic.twitter.com/mCjIZaIbix — «Рубин» Казань (@fcrk) May 4, 2021

Добавим, что за два тура до финиша чемпионата «Рубин» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ. Ближайшим соперником казанской команды будет тульский «Арсенал». Встреча состоится в субботу, 8 мая.