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Деспотович: «На второй тайм мы просто по-другому настроились, услышали тренера и выполнили задачу»

08 Мая 2021, 19:11,

Лучший футболист матча «Арсенал» - «Рубин» (2:4) Джордже Деспотович поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Хочу поздравить маму с днем рождения, сегодня ей исполняется 50 лет. Перед выходом на второй тайм мы просто по-другому настроились, услышали тренера и выполнили задачу. Слава богу, все моменты, которые у нас были, использовали и забили. Выиграли сегодня очень важный матч.

- Вы сказали любопытную вещь, что услышали тренера. А что говорил Слуцкий в перерыве? Какие главные недочеты первого тайма?

- Наш тренер даже при перевесе в нашу пользу в один-два мяча, нервничает. Сегодня он был спокойный. Я думаю, что это было решающим моментом, что нас успокоили. Он сказал, как перевернуть игру в нашу пользу.

- Успели в раздевалке посмотреть, как сыграли соперники?

- Не успел, если честно, у нас было очень эмоционально в раздевалке сейчас.

- Знаете ли вы, что «Рубин» - лучшая гостевая команда в этом сезоне? Почему в гостях лучше играете и больше очков набираете?

- Не знаю, честно.  Я слежу за статистикой и знаком с фактами. Может быть, у нас напряжение в домашних матчах. Нужно с этим справиться.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рубин, Джордже Деспотович
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