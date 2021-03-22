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ЦСКА поздравил Гайча с голом «Ювентусу»

22 Марта 2021, 08:41,

Аргентинский форвард Адольфо Гайч, ныне выступающий на правах аренды за «Беневенто», отметился победным голом в гостевом поединке против туринского «Ювентуса» (1:0).

После окончания встречи пресс-служба московского ЦСКА поздравила нападающего с забитым мячом.

«Браво, Адольфо», - гласит сообщение «армейцев» в «Твиттере».

Напомним, что Гайч перебрался в ЦСКА летом прошлого года из «Сан-Лоренсо». Московский клуб заплатил за трансфер аргентинского футболиста 8,5 миллиона евро.

В январе «Беневенто» оформил аренду Адольфо до окончания нынешнего сезона с опцией пролонгации на год.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Адольфо Гайч
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