Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Роналду: «Не могу на этом остановиться, смотрю только вперёд на новые рекорды»

15 Марта 2021, 22:19,

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче с «Кальяри» (3:1) в воскресенье и побил рекорд Пеле по количеству забитых мячей в официальных матчах. В понедельник португалец выразил готовность идти к очередным достижениям.

- Ещё больше целей нужно достичь, и я верю, что это можно сделать всем вместе. Голы - неотъемлемая часть меня. Я не могу на этом остановиться, смотрю только вперед на новые рекорды, - написал Роналду в социальной сети «Инстаграм».

- Я всегда хочу большего и еще большего. Полагаю, поэтому часто говорят, что у меня переизбыток энергии, и я никогда не остановлюсь. Возможно, это правда, но это необходимая часть моей жизни, - добавил португалец.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола