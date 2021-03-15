Роналду: «Не могу на этом остановиться, смотрю только вперёд на новые рекорды»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче с «Кальяри» (3:1) в воскресенье и побил рекорд Пеле по количеству забитых мячей в официальных матчах. В понедельник португалец выразил готовность идти к очередным достижениям.

- Ещё больше целей нужно достичь, и я верю, что это можно сделать всем вместе. Голы - неотъемлемая часть меня. Я не могу на этом остановиться, смотрю только вперед на новые рекорды, - написал Роналду в социальной сети «Инстаграм».

- Я всегда хочу большего и еще большего. Полагаю, поэтому часто говорят, что у меня переизбыток энергии, и я никогда не остановлюсь. Возможно, это правда, но это необходимая часть моей жизни, - добавил португалец.