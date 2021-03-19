Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Роналду - лучший игрок прошлого сезона Серии А, «Аталанта» - лучшая команда

19 Марта 2021, 23:29,

В Италии подвели итоги прошлого сезона, и на Gran Galà del Calcio назвали лучших игроков и тренеров, а также команду. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим футболистом сезона 2019/20, наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини - лучшим тренером, а его подопечные - лучшей командой футбольного года.

Символическая сборная:  Доннарумма - Госенс, де Врей, Бонуччи, Тео Эрнандес - Барелла, Гомес, Луис Альберто - Дибала, Иммобиле, Роналду.

Напомним, что прошлый сезон был прерван из-за пандемии коронавируса и был доигран в летние месяцы. Титул выиграл «Ювентус» под руководством Маурицио Сарри, который после победы досрочно завершил сотрудничество со «старой синьорой».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Криштиану Роналду, Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
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