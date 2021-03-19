Роналду - лучший игрок прошлого сезона Серии А, «Аталанта» - лучшая команда

В Италии подвели итоги прошлого сезона, и на Gran Galà del Calcio назвали лучших игроков и тренеров, а также команду. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим футболистом сезона 2019/20, наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини - лучшим тренером, а его подопечные - лучшей командой футбольного года.

Символическая сборная: Доннарумма - Госенс, де Врей, Бонуччи, Тео Эрнандес - Барелла, Гомес, Луис Альберто - Дибала, Иммобиле, Роналду.

Напомним, что прошлый сезон был прерван из-за пандемии коронавируса и был доигран в летние месяцы. Титул выиграл «Ювентус» под руководством Маурицио Сарри, который после победы досрочно завершил сотрудничество со «старой синьорой».