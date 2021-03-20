​Филиппо Индзаги: «Мы уже останавливали «Ювентус»

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20 Марта 2021, 20:35,
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Наставник «Беневенто» Филиппо Индзаги высказался в преддверии гостевого матча итальянского чемпионата против «Ювентуса».
«Мы хотим вернуться на правильный путь и показать, на что мы способны. Мы знаем, что можем сказать своё слово. В конце концов, мы уже останавливали «Ювентус».
Я хочу увидеть выступление команды с характером. В прошлый раз мы сыграли вничью и теперь попробуем повторить это в Турине. Нет причин не мечтать», - рассказал Индзаги Sky Sport Italia.
Напомним, в первом круге «Беневенто» и «Ювентус» разошлись миром, забив друг другу по одному разу – 1:1.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Филиппо Индзаги, Беневенто