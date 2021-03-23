Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Ювентус»

23 Марта 2021, 08:11,

Руководство туринского «Ювентуса» задумалось над сменой главного тренера команды после сенсационного поражения от «Беневенто» (0:1) в матче 28-го тура итальянской Серии А.

Согласно данным La Repubblica, нынешний наставник «старой синьоры» Андреа Пирло может быть уволен по завершении текущего сезона. На его место рассматриваются три претендента. В шорт-листе туринского гранда находятся Лучано Спаллетти, ранее работавший в «Зените», Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») и Симоне Индзаги («Лацио»).

«Ювентус» с 55 очками занимает лишь четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание от лидирующего «Интера» составляет десять баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Лучано Спаллетти, Джан Пьеро Гасперини, Симоне Индзаги
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