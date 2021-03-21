Пирло: «Когда так играешь, немудрено уступить»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло остался недоволен своими подопечными по итогам матча с «Беневенто» в Серии А (0:1).

- Не было никакого давления, только ожидания сыграть лучше, чем получилось. Но, наоборот, был плохой день с каждой точки зрения - отношение к делу, технические ошибки, да всё. Когда так играешь, немудрено уступить, - заявил Пирло в эфире Sky Sport Italia.

- Ожидалось, что мы победим, но мы знали, что будет сложно. Соперник - хорошо организованная команда с двумя плотными линиями, а нам следовало спокойно их растягивать. Но мы выглядели исступленными, допускали много ошибок и, к сожалению, не смогли добиться желаемого, - добавил тренер.