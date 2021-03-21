«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч

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21 Марта 2021, 18:56,
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В 28-м туре Серии А «Ювентус» играл против «Беневенто» и умудрился уступить аутсайдеру, имея массу моментов у «заколдованных» ворот «ведьм». Криштиану Роналду уже на третьей минуте пробил рядом с каркасом, Альваро Мората имел два шанса, а судья дал и отменил пенальти в ворота «Беневенто». После перерыва туринцы ожили после пропущенного гола от Адольфо Гайча. Арендованный у ЦСКА аргентинец перехватил мяч у чужой штрафной и метко пробил. Федерико Бернардески и Криштиану Роналду (трижды) опасно пробивали, но счет остался 0:1. «Ювентус» упустил возможность выйти на второе место.
В параллельных матчах с таким же результатом «Лацио» одолел «Удинезе», а «Сампдория» - «Торино».
Протокол игры
|69' Гайч Адольфо (0:1)
Щесны Войцех • Данило Луис • Бонуччи Леонардо • Де Лихт Маттайс • Бернардески Федерико • 18'Кулушевски Деян • Мело Артур 73' ( Маккенни Уэстон ( 73') • Рабио Адриен 73' ( Бентанкур Родриго ( 73' ) • 90'Кьеза Федерико • Мората Альваро • Роналду Криштиану
Запасные: Дрэгушин Раду • Фработта Джанлука • Пинсольо Карло • Фаджоли Николо • Ди Пардо Алессандро • Буффон Джанлуиджи • Кьеллини Джорджо
Монтипо Лоренцо • Туиа Алессандро • 9'Кальдирола Лука • 75'Барба Федерико • Импрота Риккардо • Хетемай Перпарим 83' ( Дабо Брайан ( 83') • Виола Николас • Ионице Артур • Фулон Дам 73' ( Тельо Андрес ( 73' ) • 84'Гайч Адольфо 83' ( Ди Серио Джузеппе ( 83') • Лападула Джанлука 73' ( Капрари Джанлука ( 73')
Запасные: Лукателли Игор • Сау Марко • Манфредини Никколо • Пастина Кристиан • Инсинье Роберто • Мончини Габриэле
21 марта. Стадион "Альянц Стэдиум".
Протокол игры
|37' Марусич Адам (0:1)
Муссо Хуан • Бекао Родриго 74' ( Форестьери Фернандо ( 74') • Бонифаци Кевин • Нюйтинк Брэм • Молина Науэль • 58'Де Пауль Родриго • Уолас Соуза • Макенго Жан-Виктор 46' ( Несторовски Илья ( 46') • Стрюгер-Ларсен Йенс • Льоренте Фернандо 62' ( Окака Стефано ( 62') • Перейра Роберто
Запасные: Де Майо Себастьян • Оуведжан Томас • Гаспарини Мануэль • Самир Каэтано • Зеегелаар Марвин • Арслан Толгай-Али • Мичин Петар • Jayden Braaf • Скуффет Симоне
Рейна Пепе • Патрик 82' 86' ( Мусаккио Матео ( 86' ) • 87'Ачерби Франческо • Раду Стефан • Лаццари Мануэль • Милинкович-Савич Сергей • Лукас Лейва 66' ( Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 66') • Альберто Луис 74' ( Перейра Андреас ( 74' ) • 90'Марусич Адам • Мурики Ведат 66' ( Эскаланте Гонсало ( 66') • Иммобиле Чиро 74' ( Корреа Хоакин ( 74')
Запасные: Алиа Марко • Катальди Данило • Стракоша Томас • Пароло Марко • Худт Уэсли • Лулич Сенад
21 марта. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
Протокол игры
|(1:0) Кандрева Антонио 25'
Аудеро Эмиль • Берешиньски Бартош • Тонелли Лоренцо 73' ( Йосида Майя ( 73') • Коллей Омар • Ауджелло Томмазо • Кандрева Антонио 88' ( Феррари Алекс ( 88') • Торсби Мортен • Экдаль Олбин • Янкто Якуб • Габбьядини Маноло 67' ( Кейта Бальде ( 67') • Квальярелла Фабио 88' ( Дамсгор Миккель ( 88')
Запасные: Лерис Мехди • Равалья Никола • Верре Валерио • Ла Гумина Антонино • Адриен Силва • Реджини Васко • Аскилдсен Кристоффер • Торрегросса Эрнесто
Сиригу Сальваторе • Иццо Армандо 73' ( Синго Уилфрид ( 73') • Лянко Войнович • 90'Бремер Глейсон • Войвода Мергим 59' ( Дзадза Симоне ( 59') • Гояк Амер 80' ( Мурру Никола ( 80') • Мандрагора Роландо • Ринкон Томас 80' ( Бонаццоли Федерико ( 80') • Ансальди Кристиан • Санабрия Антонио 59' ( Верди Симоне ( 59') • Белотти Андреа
21 марта. Стадион "Луиджи Феррарис".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Беневенто, Адольфо Гайч
До сих пор не верится, что смогли впихнуть донного Морату за те же деньги, что купили.
Верил в Пирло. Но, похоже, что всё...
Интер можно короновать! Очередная беззубая игра Юве. Данило такое ощущение, что поставил вместе с Морато по Беневенто.
А Гаич молодец еще раз доказал, что картофан он и есть картофан, а не тренер.
Как сказал тут один из ораторов ,в очередь за ЯЙЦАМИ господа ювентийцы)))ыыы
Проект нового Юве с Роналду и с безопытным Пирло с треском проваливается, лучше бы сделали ударение на молодежи....
Мората идёт улыбается после свистка, не забил грозному Беневенто, а какой мотивации идёт речь? Кроме центра поля особо проблем с составом ну нет их, выигрывать у таких команд должны. Команда вообще со стандартов не забивает, ударов из-за штрафной нет. Но самое главное нет вообще ЯИЦ. Просто стадо эгоистов. Глаза мозолит как все играют на одного.
Не, главный улыбальщик - Данило. Этого дурачка не переплюнуть.
Да половине по фонарю вообще за какую команду играют. Такие лица после свитска обыденные, что диву даёшься. Типо так и надо, не повезло немного. проигрывать тоже, кто-то говорил, можно по разному. Это вообще не лезет в никакие ворота
"GOAT": Ребята, мы на правильном пути... Хе-хе...
Никакой сенсации) Задача остаётся прежней - зацепиться в сезоне за 4-ку. Если этого не произойдет, то помимо Роналду из команды, и Пирло в молодежку отправлять.
Матч года, не иначе! Так обсериться еще нужно было постараться. После подобного необходимо всех отправить в каменоломню и посадить на хлеб и воду. А если серьёзно, то это позор. Рональдо может месячную зарплату перечислить всей команде Беневенто - парни заслужили.
Вот это по делу ,а лучший пусть весь свой годичный оклад отдаст Беневенто )))
Вот это поворот ))и кто ща вспомнит хеттрик Роналдо )) Реал посмотрел на это ,и про себя сказал ,лучше пусть у вас остаётся))
Ай)) знаю одного, который скажет, что в прошлом туре Раналда в одно лицо вытянул Юве, а сегодня неопытный Пирло виноват и вся команда