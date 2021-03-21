«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч

В 28-м туре Серии А «Ювентус» играл против «Беневенто» и умудрился уступить аутсайдеру, имея массу моментов у «заколдованных» ворот «ведьм». Криштиану Роналду уже на третьей минуте пробил рядом с каркасом, Альваро Мората имел два шанса, а судья дал и отменил пенальти в ворота «Беневенто». После перерыва туринцы ожили после пропущенного гола от Адольфо Гайча. Арендованный у ЦСКА аргентинец перехватил мяч у чужой штрафной и метко пробил. Федерико Бернардески и Криштиану Роналду (трижды) опасно пробивали, но счет остался 0:1. «Ювентус» упустил возможность выйти на второе место.

В параллельных матчах с таким же результатом «Лацио» одолел «Удинезе», а «Сампдория» - «Торино».