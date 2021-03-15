Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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В «Роме» продолжают негодовать из-за переноса матча «Ювентуса» и «Наполи»

15 Марта 2021, 20:45,

Руководство «Ромы» адресовало письмо в офис Серии А с требованием объяснений по поводу решения лиги перенести матч «Ювентуса» и «Наполи» с 17 марта на апрель. Дело в том, что «волки» в четверг сыграют на выезде против «Шахтёра», а их следующий соперник по Серии А, «Наполи» получит неделю на подготовку.

Руководство чемпионата Италии ответило, что «все решения приняты согласно регламента».

Исполнительный директор «Ромы» Гидо Фьенга возмущен таким ответом Серии А: «Не хочу комментировать слова представителя Серии А, потому что они более нелепы, чем само решение. Говорят, что решение не требует объяснений, но настоящие причины не названы».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Рома, Наполи, Гидо Фьенга
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