В «Роме» продолжают негодовать из-за переноса матча «Ювентуса» и «Наполи»

Руководство «Ромы» адресовало письмо в офис Серии А с требованием объяснений по поводу решения лиги перенести матч «Ювентуса» и «Наполи» с 17 марта на апрель. Дело в том, что «волки» в четверг сыграют на выезде против «Шахтёра», а их следующий соперник по Серии А, «Наполи» получит неделю на подготовку.

Руководство чемпионата Италии ответило, что «все решения приняты согласно регламента».

Исполнительный директор «Ромы» Гидо Фьенга возмущен таким ответом Серии А: «Не хочу комментировать слова представителя Серии А, потому что они более нелепы, чем само решение. Говорят, что решение не требует объяснений, но настоящие причины не названы».