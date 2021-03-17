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Экс-защитник «Торино» Бруно: «Ювентус» - позорная команда, Роналду рулит в раздевалке»

17 Марта 2021, 00:15,

Экс-защитник «Торино» Паскуале Бруно гневно прошёлся по «Ювентусу» и его лидеру Криштиану Роналду.

- Это позорная команда. Кажется, что Бонуччи и Кьеллини - феномены, при этом они завоевали девять трофеев в четвёртой по силе лиге, - заявил Бруно Tiki Taka. - Руководство клуба рушит всё, что только можно. Началось всё с увольнения Аллегри, чтобы взять Сарри, но и его убрали спустя год из-за того, что Роналду с партнерами рулит в раздевалке. Думаю, там игроки решают всё, считаю такую ситуацию неправильной.

В текущем сезоне «Ювентус» покинул  Лигу чемпионов после первой стадии плей-офф и проигрывает 10 зачетных баллов «Интеру» в Серии А.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Торино, Паскуале Бруно
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