Экс-защитник «Торино» Бруно: «Ювентус» - позорная команда, Роналду рулит в раздевалке»

Экс-защитник «Торино» Паскуале Бруно гневно прошёлся по «Ювентусу» и его лидеру Криштиану Роналду.

- Это позорная команда. Кажется, что Бонуччи и Кьеллини - феномены, при этом они завоевали девять трофеев в четвёртой по силе лиге, - заявил Бруно Tiki Taka. - Руководство клуба рушит всё, что только можно. Началось всё с увольнения Аллегри, чтобы взять Сарри, но и его убрали спустя год из-за того, что Роналду с партнерами рулит в раздевалке. Думаю, там игроки решают всё, считаю такую ситуацию неправильной.

В текущем сезоне «Ювентус» покинул Лигу чемпионов после первой стадии плей-офф и проигрывает 10 зачетных баллов «Интеру» в Серии А.