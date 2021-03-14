Роналду побил рекорд Пеле и получил поздравления от «Короля футбола»

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14 Марта 2021, 23:12,
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«Король футбола» Пеле обратился к форварду «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду после его хет-трика в ворота «Кальяри» (3:1) в матче чемпионата Италии. 36-летний футболист в воскресенье довел счет официальных голов до 770 и опередил в этом списке Пеле (767). Легендарный бразилец постоянно отмечает, что на самом деле его показатели гораздо больше, но сегодня не стал спорить и написал в Твиттере:
- Криштиану, какое же у тебя прекрасное путешествие! Я тобой очень восхищаюсь, и это не секрет ни для кого. Поздравляя тебя с тем, что ты улучшил мой результат в официальных матчах. Я оставляю этот снимок в твою честь как символ дружбы, которая длится много лет.
@Cristiano, que bela jornada você está tendo! Eu te admiro muito e isso não é segredo para ninguém. Parabéns por quebrar o meu recorde de gols em partidas oficiais. Deixo essa foto em sua homenagem, com muito carinho, como símbolo de uma amizade que já existe há muitos anos. pic.twitter.com/PhjXIDP3P1— Pelé (@Pele) March 14, 2021
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Пеле