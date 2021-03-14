Роналду побил рекорд Пеле и получил поздравления от «Короля футбола»

«Король футбола» Пеле обратился к форварду «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду после его хет-трика в ворота «Кальяри» (3:1) в матче чемпионата Италии. 36-летний футболист в воскресенье довел счет официальных голов до 770 и опередил в этом списке Пеле (767). Легендарный бразилец постоянно отмечает, что на самом деле его показатели гораздо больше, но сегодня не стал спорить и написал в Твиттере:

- Криштиану, какое же у тебя прекрасное путешествие! Я тобой очень восхищаюсь, и это не секрет ни для кого. Поздравляя тебя с тем, что ты улучшил мой результат в официальных матчах. Я оставляю этот снимок в твою честь как символ дружбы, которая длится много лет.

